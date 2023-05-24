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В Приволжском районе Астраханской области бывший директор школы обвиняется в мошенничестве на 400 тысяч рублей

Следственный комитет России по Астраханской области направил в суд уголовное дело против бывшего директора одной из школ Приволжского района. По данным ведомства, она фиктивно устроила на работу своего знакомого и получала за него зарплату. Как сообщили в пресс-службе СК, с ноября 2020 года по май 2022 года обвиняемая якобы наняла на должность дворника своего знакомого, который фактически не работал в школе. За это время мужчина получил около 400 тысяч рублей, которые он отдавал директору. Таким образом, они причинили ущерб администрации муниципального образования.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы. Его знакомый также является фигурантом дела и находится под подпиской о невыезде.

Судебное разбирательство по делу назначено на ближайшее время.

Никита Маркелов

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