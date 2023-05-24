В Воронеже изменят схему движения автотранспорта в районе Остужевской развязки

В июне на пересечении магистральных улиц Минской и Остужева на юго-востоке Воронежа будет изменена схема движения автотранспорта. Это связано с реализацией одного из крупнейших инфраструктурных проектов Черноземья — строительством Остужевской развязки на выезде из Воронежа в сторону Тамбова. Об изменениях сообщил мэр Вадим Кстенин.

«Временное "турбокольцо" очень неплохо себя показало на этом этапе, но оно будет демонтировано — подрядчик завершает основной этап работ внутри него, необходимо расширять зону их выполнения,— рассказал Вадим Кстенин.— В соответствии с поручением губернатора Александра Гусева постараемся уменьшить неудобства для горожан. Поэтому перед этим сформируем для объезда "большое кольцо" — на возводимых сегодня съездах. Таким образом, транспортный поток будет направлен по временной схеме, но уже по постоянным элементам развязки». Подробная схема движения будет опубликована позднее.

Сейчас на втором путепроводе развязки выполняется монтаж балок пролетных строений, устройство арматурного каркаса, деформационных швов и подходов к путепроводу. Его общая готовность составляет около 50%, уточнил Вадим Кстенин.

Первый этап работ по реконструкции Остужевской развязки в Воронеже почти за 1,2 млрд руб. выполняет производственное объединение «Возрождение» из Санкт-Петербурга. Генподрядчиком второго этапа по итогам аукциона стало местное ООО «СМУ-90» Вардана Агароняна. Компания была готова выполнить работы по начальной цене — за 1,65 млрд руб. В ходе работ она выросла до 2,1 млрд. В мэрии надеялись, что подрядчик к лету 2023 года сможет выйти на строительство развязки на пересечении Остужева и Минской.

Владимир Зоркий