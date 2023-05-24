Жителя Севастополя осудили на 18 лет за участие в террористической организации

Южный военный окружной суд назначил жителю Севастополя 18 лет лишения свободы за организацию деятельности ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Крыму и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По данным следствия, подсудимый организовал деятельность ячейки в Севастополе еще в 2015 году. Он определял ее цели и задачи, вел пропагандистскую работу среди населения и проводил конспиративные собрания, на которых рассказывал об идеологии террористической организации. Кроме того, мужчина занимался конспирацией и вел антиконституционную деятельность, направленную на создание условий для насильственного захвата власти и насильственного изменения конституционного строя РФ.

Его противоправную деятельность сотрудники УФСБ пресекли 9 февраля 2022 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти). Теперь ему предстоит провести четыре года в тюрьме и еще 14 — в колонии строгого режима.

Татьяна Ручкина

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