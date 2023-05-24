Пензенская область наладила сотрудничество с Токмакским районом Запорожской области

Правительство Пензенской области и военно-гражданская администрация Токмакского района Запорожской области подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он отметил, что регионы будут развивать гуманитарные и экономические связи, а также оказывать взаимную поддержку.

По словам Олега Мельниченко, сотрудничество с Токмакским районом Запорожской области вышло на новый уровень. «Мы будем помогать восстанавливать здесь инфраструктуру, передавать гуманитарную помощь, принимать участие в работе органов исполнительной власти. Одним словом, оказывать всестороннюю поддержку местной администрации и жителям для того, чтобы они поскорее забыли ужас, который им довелось пережить, и вернулись поскорее к мирной жизни», — написал он.

Губернатор Пензенской области добавил, что по его поручению первый заместитель председателя правительства региона Виктор Кувайцев как руководитель делегации региона обсудил с исполняющим обязанности главы военно-гражданской администрации Токмакского района Алексеем Алиповым вопросы взаимодействия, в частности, ход восстановительных работ, которые уже начались. «Своих не бросаем, будем помогать и поддерживать Токмакский район!» — подчеркнул Олег Мельниченко.

Никита Маркелов