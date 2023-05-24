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Коммерсантъ FM
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Выше колена

История бермудских шорт

Бермудские шорты — или просто бермуды — стали одним из самых популярных элементов летней одежды. Изначально появившиеся как менее формальная альтернатива военной форме, они быстро перекочевали сначала в мужской, а потом и в женский гардероб. Рассказываем краткую историю, пожалуй, самых популярных шорт.

Бермуды, легко догадаться, названы в честь одноименных островов в Атлантическом океане. Будучи британской колонией, острова были одной из самых жарких точек империи, поэтому солдатам и работникам приходилось придумывать новые способы спасения от изнуряющей жары. Первым внедрить шорты в качестве униформы решил Натаниел Коксон, владелец чайной на Бермудах. Чтобы облегчить жизнь официантов и барменов, Коксон одел их в шорты чуть выше колена.

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Солдаты 5-го Восточно-Суррейского полка, Чакрата, Индия, 1917 год

Солдаты 5-го Восточно-Суррейского полка, Чакрата, Индия, 1917 год

Фото: The Print Collector / Print Collector / Getty Images

Австралийские войска на «марш-броске» в Куре, Япония, 1950 год

Австралийские войска на «марш-броске» в Куре, Япония, 1950 год

Фото: Alan Lambert / The AGE / Fairfax Media / Getty Images / Getty Images

Британские солдаты маршируют по Джорджтауну, Британская Гвиана, 1953 год

Британские солдаты маршируют по Джорджтауну, Британская Гвиана, 1953 год

Фото: Sidey Arthur / Daily Mirror / Mirrorpix / Getty Images

Королева Елизавета II осматривает военнослужащих недавно переименованного в Собственный Нигерийский полк королевы, Королевские Западноафриканские пограничные силы, в аэропорту Кадуна, Нигерия, 1956 год

Королева Елизавета II осматривает военнослужащих недавно переименованного в Собственный Нигерийский полк королевы, Королевские Западноафриканские пограничные силы, в аэропорту Кадуна, Нигерия, 1956 год

Фото: Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images

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Солдаты 5-го Восточно-Суррейского полка, Чакрата, Индия, 1917 год

Фото: The Print Collector / Print Collector / Getty Images

Австралийские войска на «марш-броске» в Куре, Япония, 1950 год

Фото: Alan Lambert / The AGE / Fairfax Media / Getty Images / Getty Images

Британские солдаты маршируют по Джорджтауну, Британская Гвиана, 1953 год

Фото: Sidey Arthur / Daily Mirror / Mirrorpix / Getty Images

Королева Елизавета II осматривает военнослужащих недавно переименованного в Собственный Нигерийский полк королевы, Королевские Западноафриканские пограничные силы, в аэропорту Кадуна, Нигерия, 1956 год

Фото: Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images

Британский адмирал Мейсон Берридж частенько заходил в чайную Коксона, где и увидел новую униформу его работников. Берриджу понравилась идея с шортами, поэтому он решил внедрить их как часть униформы для солдат, расквартированных на Бермудских островах. Бежевые шорты заканчивались чуть выше колена, а носить их полагалось с рубашкой, галстуком, кителем и высокими носками. Позже этот элемент гардероба взяли на вооружение бизнесмены, банкиры и другие жители островов. В 1920-х, когда туризм стал особенно популярным бизнесом на Бермудских островах, американцы и британцы обратили внимание на стиль жителей острова и солдат. Так бермудские шорты перекочевали из военной и бизнес-униформы в casual-сегмент гражданского населения.

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Презентация наряда, 1940-е годы

Презентация наряда, 1940-е годы

Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

Модели позируют на Бермудских островах, 1946 год

Модели позируют на Бермудских островах, 1946 год

Фото: Genevieve Naylor / Corbis / Getty Images

Центральный вокзал в Нью-Йорке, 1953 год

Центральный вокзал в Нью-Йорке, 1953 год

Фото: Art Whittaker / NY Daily News Archive / Getty Images

Студентки, Нью-Йорк, 1955 год

Студентки, Нью-Йорк, 1955 год

Фото: Getty Images

Молодая пара, 1965 год

Молодая пара, 1965 год

Фото: Getty Images

Пляжная мода, 1967 год

Пляжная мода, 1967 год

Фото: Reveille / Mirrorpix / Getty Images

Модель Yves Saint-Laurent, 1968 год

Модель Yves Saint-Laurent, 1968 год

Фото: East News

Турист на Гранд-каньоне в Колорадо (Аризона), 1980 год

Турист на Гранд-каньоне в Колорадо (Аризона), 1980 год

Фото: Francois LE DIASCORN / Gamma-Rapho / Getty Images

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Презентация наряда, 1940-е годы

Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

Модели позируют на Бермудских островах, 1946 год

Фото: Genevieve Naylor / Corbis / Getty Images

Центральный вокзал в Нью-Йорке, 1953 год

Фото: Art Whittaker / NY Daily News Archive / Getty Images

Студентки, Нью-Йорк, 1955 год

Фото: Getty Images

Молодая пара, 1965 год

Фото: Getty Images

Пляжная мода, 1967 год

Фото: Reveille / Mirrorpix / Getty Images

Модель Yves Saint-Laurent, 1968 год

Фото: East News

Турист на Гранд-каньоне в Колорадо (Аризона), 1980 год

Фото: Francois LE DIASCORN / Gamma-Rapho / Getty Images

В 1950-х бермуды завоевали свою массовую популярность. До этого шорты были уместны только для детей и как часть школьной униформы. Однако «формальность» бермуд сделала их популярными у американских студентов — настолько, что многие университеты Лиги плюща запретили ношение шорт на территории своих кампусов. Правда, к 1980-м все эти запреты были сняты, и шорты вернулись не только в кампусы, но стали чаще появляться на улицах. К тому времени бермудские шорты по-прежнему делались «строгими» — преимущественно из бежевой ткани, они подшивались так, чтобы длина была чуть выше колена, а некоторые модели даже сопровождались брючными стрелками.

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Белла Хадид, 2022 год

Белла Хадид, 2022 год

Фото: Marc Piasecki / GC Images

Стрит стайл, Миланская неделя моды, 2016 год

Стрит стайл, Миланская неделя моды, 2016 год

Фото: Christian Vierig / Getty Images

Стрит стайл, Париж, 2021 год

Стрит стайл, Париж, 2021 год

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Александра Перейра, Париж, 2021 год

Александра Перейра, Париж, 2021 год

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Стрит стайл, Париж, 2021 год

Стрит стайл, Париж, 2021 год

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Стрит стайл, Нью-Йорк, 2021 год

Стрит стайл, Нью-Йорк, 2021 год

Фото: Gotham / GC Images

Зои Хелали, Берлин, 2021 год

Зои Хелали, Берлин, 2021 год

Фото: Streetstyleshooters / Getty Images

Стрит стайл, Берлин, 2023 год

Стрит стайл, Берлин, 2023 год

Фото: Christian Vierig / Getty Images

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Белла Хадид, 2022 год

Фото: Marc Piasecki / GC Images

Стрит стайл, Миланская неделя моды, 2016 год

Фото: Christian Vierig / Getty Images

Стрит стайл, Париж, 2021 год

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Александра Перейра, Париж, 2021 год

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Стрит стайл, Париж, 2021 год

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Стрит стайл, Нью-Йорк, 2021 год

Фото: Gotham / GC Images

Зои Хелали, Берлин, 2021 год

Фото: Streetstyleshooters / Getty Images

Стрит стайл, Берлин, 2023 год

Фото: Christian Vierig / Getty Images

В то время бермуды перестали быть строго частью мужского гардероба — такие шорты начали появляться и в коллекциях женской одежды. Сегодня бермуды стали классикой casual-гардероба. Носить их можно практически с чем угодно: базовое сочетание с футболкой и кедами подойдет для прогулки по городу. Также можно отдать дань морскому стилю — надеть бермуды с легким светлым трикотажем и топсайдерами. Главное правило таких шорт — они всегда должны заканчиваться чуть выше колена. Превращать самую популярную модель шорт в бриджи точно не стоит.

Илья Петрук

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