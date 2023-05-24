Бермудские шорты — или просто бермуды — стали одним из самых популярных элементов летней одежды. Изначально появившиеся как менее формальная альтернатива военной форме, они быстро перекочевали сначала в мужской, а потом и в женский гардероб. Рассказываем краткую историю, пожалуй, самых популярных шорт.

Бермуды, легко догадаться, названы в честь одноименных островов в Атлантическом океане. Будучи британской колонией, острова были одной из самых жарких точек империи, поэтому солдатам и работникам приходилось придумывать новые способы спасения от изнуряющей жары. Первым внедрить шорты в качестве униформы решил Натаниел Коксон, владелец чайной на Бермудах. Чтобы облегчить жизнь официантов и барменов, Коксон одел их в шорты чуть выше колена.

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Британский адмирал Мейсон Берридж частенько заходил в чайную Коксона, где и увидел новую униформу его работников. Берриджу понравилась идея с шортами, поэтому он решил внедрить их как часть униформы для солдат, расквартированных на Бермудских островах. Бежевые шорты заканчивались чуть выше колена, а носить их полагалось с рубашкой, галстуком, кителем и высокими носками. Позже этот элемент гардероба взяли на вооружение бизнесмены, банкиры и другие жители островов. В 1920-х, когда туризм стал особенно популярным бизнесом на Бермудских островах, американцы и британцы обратили внимание на стиль жителей острова и солдат. Так бермудские шорты перекочевали из военной и бизнес-униформы в casual-сегмент гражданского населения.

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В 1950-х бермуды завоевали свою массовую популярность. До этого шорты были уместны только для детей и как часть школьной униформы. Однако «формальность» бермуд сделала их популярными у американских студентов — настолько, что многие университеты Лиги плюща запретили ношение шорт на территории своих кампусов. Правда, к 1980-м все эти запреты были сняты, и шорты вернулись не только в кампусы, но стали чаще появляться на улицах. К тому времени бермудские шорты по-прежнему делались «строгими» — преимущественно из бежевой ткани, они подшивались так, чтобы длина была чуть выше колена, а некоторые модели даже сопровождались брючными стрелками.

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В то время бермуды перестали быть строго частью мужского гардероба — такие шорты начали появляться и в коллекциях женской одежды. Сегодня бермуды стали классикой casual-гардероба. Носить их можно практически с чем угодно: базовое сочетание с футболкой и кедами подойдет для прогулки по городу. Также можно отдать дань морскому стилю — надеть бермуды с легким светлым трикотажем и топсайдерами. Главное правило таких шорт — они всегда должны заканчиваться чуть выше колена. Превращать самую популярную модель шорт в бриджи точно не стоит.

Илья Петрук