В Петербурге дали имена более 15 скверам

В Петербурге появились сад Милосердия, Прядильный сквер и сквер Слепых Слухачей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, следует из информации на сайте городской администрации.

Парки получили названия в честь врачей, героев Великой Отечественной войны и др. Участок на Пискаревском проспекте рядом с инфекционной больницей имени Боткина стал садом Милосердия, на Дальневосточном проспекте появилась аллея Ленинградских Зенитчиц, в Петроградском районе — сквер Слепых Слухачей.

Кроме того, еще несколько скверов получили имена альпиниста и участника ВОВ Михаила Боброва, первой женщины-водолаза в СССР Нины Соколовой, руководителя государственных музеев-заповедников Анны Зеленовой и Вадима Знаменова. Напротив филармонии джазовой музыки также появился Джазовый сквер, а на месте, где была слобода работников прядильных мастерских, — Прядильный сквер.

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