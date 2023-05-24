Жителя Ярославля подозревают в финансировании терроризма

Следственным отделом УФСБ по Ярославской области в отношении жителя Ярославля возбуждено уголовное дело по статье «Финансирование терроризма». Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

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Фото: УФСБ по Ярославской области Кадр оперативной съемки задержания

Фото: УФСБ по Ярославской области

В релизе ведомства отмечается, что фигурант уголовного дела является сторонником международной террористической организации ИГИЛ (обиходное название запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»). «Подозреваемый осуществил перевод денежных средств участнику вышеуказанной террористической организации»,— отметили в Ярославском УФСБ.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники Федеральной службы безопасности продолжают следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Андрей Иванов