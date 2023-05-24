Движение на улице Береговая в Краснодаре перекроют на Международный день защиты детей

Участок улицы Береговой от Кубанской набережной до въезда в парк 30-летия Победы и территорию вокруг него закроют для транспорта на Международный день защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской мэрии.

Ограничения вводятся из-за краевого фестиваля, который пройдет 1 июня. Они начнут действовать 31 мая с 22 часов и до окончания фестиваля.

«На этом участке организуют парковку для транспорта гостей и участников мероприятия. Планируется, что на местах ограничений будут дежурить сотрудники ДПС»,— сообщили в мэрии.

Олег Исаев

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