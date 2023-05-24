Количество бюджетных мест в вузах Петербурга выросло до 29,5 тысячи

Петербургские вузы в 2023 году смогут принять около 29,5 тыс. абитуриентов на программы бакалавриата и специалитета на бюджетную основу. С учетом магистратуры это число составит 43 250 человек, рассказал 24 мая глава комитета по науке и высшей школе города Андрей Максимов на пресс-конференции ТАСС.

Всего в этом году в России выделили 626 278 мест с оплатой из госбюджета. В прошлом году это число было на 500 единиц больше. Кроме того, изменились правила приема — с этого года зачисление на бюджет будет проходить в один день для всех форм обучения (очная, очно-заочная, заочная), а согласие о зачислении подавать больше не нужно — достаточно загрузить аттестат на портал «Госуслуг» и поставить отметку о подаче оригинала в конкретный вуз.

На конференции также рассказали, что в текущем году вводится система приоритетов для зачисления. Абитуриент должен расставить номера приоритетов. В случае если он не пройдет на наиболее приоритетную — он будет зачислен на следующее и т.д.

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