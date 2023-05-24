Саратовские депутаты поддержали закон о выплатах выпускникам

Саратовская областная дума одобрила законопроект о стимулировании кадрового потенциала промышленности. Закон предусматривает единовременные выплаты молодым специалистам, которые трудоустроятся на местные предприятия по востребованным техническим специальностям.

Выплаты будут составлять 200 тысяч рублей для выпускников профессиональных образовательных организаций и 350 тысяч рублей для выпускников вузов. Если специалист имеет и среднее, и высшее образование по нужной специальности, он может получить 550 тысяч рублей. Для этого ему необходимо устроиться на работу в течение года после получения диплома и проработать не менее трех лет. Переход на другое промышленное предприятие допускается в течение трех месяцев. Исключения делаются для призывников и женщин в декрете.

Законопроект был разработан с учетом потребностей региональных промышленных предприятий в квалифицированных кадрах. Особый акцент сделан на специальности инженер-конструктор, инженер-технолог, инженер-программист, токарь, фрезеровщик. По оценкам авторов закона, он позволит привлечь 60 новых специалистов в сферу промышленности. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2023 года. На его реализацию из областного бюджета выделено 16,5 миллиона рублей.

Никита Маркелов