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Коммерсантъ FM
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В Саратовской области выставили на торги имущество банкрота

Конкурсный управляющий ООО «Колибри» объявил о продаже имущества сельскохозяйственного предприятия, которое было создано в Калининске Саратовской области в 2002 году и признано банкротом в 2020 году. Среди лотов — цветочный цех, мельница, земельные участки и право аренды на 49 лет.

По данным объявления, общая стоимость имущества составляет более 11,3 млн рублей. Наибольшую ценность представляют мельница площадью 1,2 тыс. кв. м (4,5 млн рублей) и право долгосрочной аренды на земельный участок площадью 6,1 тыс. кв. м (3 млн рублей). Также на торги выставлены контора, гаражи, караульное помещение и несколько участков в собственности.

В 2019 году директор ООО «Колибри» был осужден за невыплату заработной платы своим сотрудникам.

Никита Маркелов

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