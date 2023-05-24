В Крымском районе построят очистные сооружения за 160 млн рублей

В Крымском районе в селе Саук-Дере построят новые очистные сооружения. Для их возведения, по словам врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслава Шапошника, потребуется более 160 млн руб. Глава региона Вениамин Кондратьев поручил предусмотреть необходимое финансирование и завершить работы до конца 2024 года, сообщает пресс-служба администрации края.

Вопрос очистных сооружений подняла на личном приеме граждан губернатора жительница Крымского района. По ее словам, проблема с очистными плохо влияет на экологию и мешает развитию аграрного туризма. Глава Кубани согласился, что, наряду с винодельнями и другими предприятиями, в Саук-Дере важно развивать коммунальную и инженерную инфраструктуру.

«Современные очистные сооружения напрямую влияют на качество жизни, позволяют сохранять уникальную природу, которая также является визитной карточкой поселения. Вы подняли важный вопрос, и мы обязаны его решить»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Действующие в Саук-Дере очистные сооружения были построены еще в 1961 году. Сейчас их износ составляет 95%. Администрация Крымского района уже подготовила проектно-сметную документацию и подала заявку на участие в подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

Татьяна Ручкина

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