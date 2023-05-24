В Москве произошел часовой сбой в движении поездов на БКЛ

Дептранс Москвы сообщил о часовом сбое в работе Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Что именно стало причиной сбоя в движении поездов, не уточняется, на данный момент движение полностью восстановлено.

Первые сообщения о сбое появились в 16:00 мск. В дептрансе тогда сообщили о приостановке движения поездов от станции «Кленовый бульвар» до «Электрозаводской». Спустя 30 минут департамент транспорта заявил, что движение на БКЛ приостановлено на участке от «Кленового бульвара» до «Савеловской». В 17:06 движение поездов на всех участках было восстановлено, в 17:27 она начало осуществляться в соответствии с графиком.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео, из которого следовало, что несколько поездов на БКЛ остановились в туннелях, также на станциях скопилось большое число людей. По информации канала, движение было на протяжении часа приостановлено на половине Большого кольца метро.

Александр Кислов