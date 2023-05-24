Пять человек погибли в Удмуртии на водных объектах с начала 2023 года

С начала 2023 года на водных объектах Удмуртии погибли пять человек. В основном гибель людей связанна с употреблением спиртных напитков рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС по республике Алексей Анохин, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, в этом году зафиксировали происшествия с детьми, никто из них не погиб.

Последний случай произошел 10 мая в Ижевске. Молодой человек нырял с пирса, однако он ударился головой и едва не утонул. Спасатели вовремя извлекли его из воды и передали врачам скорой помощи.