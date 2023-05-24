В 31 районе Башкирии ввели режим ЧС

Глава Башкирии Радий Хабиров ввел режим чрезвычайной ситуации в 31 из 54 муниципальном районе республики по причине заморозков. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации региона. Режим ЧС будет действовать, согласно распоряжению, до 5 июня.

Радий Хабиров рекомендовал, в частности, администрациям районов вместе с крестьянскими хозяйствами и руководителями отраслевых организаций принять меры по смягчению последствий заморозков. До 31 мая администрации также могут представить в минсельхоз республики документы, обосновывающие ущерб от гибели сельскохозяйственных культур и затраты на их выращивание до момента гибели.

Венера Хисамова

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