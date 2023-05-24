В Уфе арестовали тренера спортшколы

Октябрьский районный суд Уфы, рассмотрев ходатайство следователя, заключил под стражу до 22 июля 57-летнего тренера детской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту Константина Леонтьева, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетних (ч. 2 ст. 135, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.

Ранее СМИ сообщили, что мать двух сестер-воспитанниц спортшколы заявила об изнасиловании младшей дочери, которая учится в пятом классе, и действиях сексуального характера в отношении старшей — девятиклассницы.

Венера Хисамова

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