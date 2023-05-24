Мэрия Уфы решила оспорить решение УФАС по застройке участка возле Госцирка

Арбитражный суд Башкирии оставил без движения заявление администрации Уфы о признании недействительным решения регионального УФАС. В апреле ведомство обнаружило в действиях госкомитета по жилищному и строительному надзору Башкирии, мэрии Уфы и Башкультнаследия нарушение ФЗ «О защите конкуренции». По мнению антимонопольной службы, они воспрепятствовали деятельности ООО «Специализированный застройщик “Проспект”», которое возводит на проспекте Октября в Уфе ЖК The Prime.

Причиной для приостановки рассмотрения иска стало отсутствие заверенной доверенности представителя истца.

Олег Вахитов

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