Нового замглавы краевого минтерразвития нашли в Чусовом

Новым заместитель министра территориального развития Пермского края назначена Оксана Салий. Информация об этом содержится на сайте ведомства. Исходя из открытых данных, госпожа Салий ранее возглавляла финансовое управление в администрации Чусовского округа. В министерстве новый заместитель курирует управление социально-экономического развития муниципальных образований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК Чусовского городского округа Фото: ВК Чусовского городского округа

До конца марта этот пост занимала Ольга Копытова. По одним данным, госпожа Копытова ушла с должности в связи с переездом в Москву, по другим — из-за того, что не сработалась с главой минтерразвития региона Светланой Усачевой.