Глава Кубани поручил начать ремонт тихорецкого Дворца культуры в этом году

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что к ремонту Дворца культуры в Тихорецке необходимо приступить в 2023 году. Общая стоимость работ превысит 100 млн руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

«Дома культуры — это неотъемлемая часть жизни небольших городов, станиц, их центр притяжения. <…> Так было всегда, и важно сохранить эту традицию. Конечно, мы поможем в ремонте»,— сказал Вениамин Кондратьев в ходе личного приема граждан.

Министр культуры Кубани Виктория Лапина отметила, что в капремонте нуждаются кровля, крыльцо, цоколь, подвал и коридор. Мэрия Тихорецка уже получила положительное заключение госэкспертизы на проектно-сметную документацию. По ней стоимость работ превышает 72 млн руб. Однако во дворце нужно отремонтировать и актовый зал, поэтому общая стоимость работ составит более 100 млн руб.

Глава Кубани поручил министру финансов края Александру Кнышову отыскать дополнительные финансовые возможности, чтобы приступить к восстановлению Дворца культуры уже в этом году. Вопрос проработают на июньской сессии ЗСК. За счет этого в 2023 году капитально отремонтируют крышу, в следующем — остальное.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram