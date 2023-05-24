СК возбудил уголовное дело из-за строительства торгового павильона в Парголово

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу расследует уголовное дело о незаконном строительстве торгового павильона в поселке Парголово в Выборгском районе города. Дело возбуждено по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Как сообщили в ведомстве 24 мая, накануне в соцсетях и СМИ появилась информация, что торговая точка, возможно, возводится незаконно. В ходе проведения следственных действий на месте было установлено, что сотрудники Госстройнадзора, получив информацию о том, что в поселке Парголово строится двухэтажное здание, отнеслись к своим обязанностям халатно, документально зафиксировав постройку как временное сооружение. Между тем, речь в данном случае идет об объекте капитального строительства, на который не получена необходимая разрешительная документация, пояснили в СК.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят необходимые следственные действия.

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