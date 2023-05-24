Хедлайнером «Российской студенческой весны» в Перми будет группа Gayazovs Brothers

Хедлайнером фестиваля «Российская студенческая весна», который в этом году будет проходить в Перми, станет российская музыкальная группа Gayazovs Brothers, состоящая из двух братьев — Тимура и Ильяса Гаязовых. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, концерт группы состоится вечером 28 мая на эспланаде перед «Театром-Театром». Выступление артистов начнется в 20:00, посетить его сможет любой желающий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

XXXI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» образовательных организаций высшего образования пройдет в Перми 26–31 мая в рамках празднования 300-летия Перми и Дня рождения Российского Союза Молодежи. Принимать фестиваль регион будет уже в третий раз. В этом году в мероприятии примут участие 3,5 тыс. студентов со всей страны. Ежедневно с 27-го по 30 мая на площади перед «Театром-Театром» будет работать фестивальный городок, на территории которого будут организованы креативные и образовательные пространства. Вечером каждого фестивального дня участников будут ожидать концерты музыкальных групп и DJ-сеты.