В отношении жителя Сочи возбудили уголовное дело за перегон машин из Абхазии

Таможенники выявили незаконную схему ввоза автомобилей на территорию РФ из Абхазии через пост в Адлере. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

По данным ведомства, 27-летний житель Сочи в течение нескольких месяцев предоставлял в таможенные органы поддельные документы о том, что он является водителем абхазской организации. Позднее он ввез в Россию автомобили Nissan Fuga, Honda Fit и Mercedes-Benz E320 под видом транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, и благодаря этому был полностью освобожден от уплаты таможенных платежей.

Далее мужчина перегонял машины в Сочи и передавал их соучастникам, получая оплату за свои услуги от организатора преступной схемы. Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 3,2 млн руб.

Южной оперативной таможней в отношении группы лиц было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере (ч. 2 ст. 194 УК РФ).

Кристина Федичкина