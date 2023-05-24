Украина объявила о прекращении экспорта электроэнергии

Госкомпания «Укрэнерго» сообщила, что остановила экспорт электричества. Это связано с тем, что нужно обеспечить внутренние потребности и резервы на вечерние часы максимального потребления.

Украина с 12 апреля начала экспортировать электроэнергию в Польшу и Молдавию. Это стало возможным после того, как в украинской энергосистеме, поврежденной из-за боевых действий, появился «необходимый дополнительный резерв мощностей».

В октябре 2022 года экспорт электричества с Украины был прекращен из-за ракетных обстрелов со стороны России. Тогда в энергосистеме страны из-за массированных ударов по электростанциям наблюдались многочисленные длительные отключения и сбои.

Александр Кислов