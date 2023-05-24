Ярославская прокуратура проверит школьное питание из-за массового заболевания детей

Прокуратура Ярославской области проведет проверку информации о заболевании второклассников в средней школе №66. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

«Ярновости» сообщали, что в выходные большая часть учеников второго класса заболела. У детей одинаковые симптомы, включая высокую температуру и рвоту.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, включая вопросы организации питания школьников. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова