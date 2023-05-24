Инвестиции в создание фудмолла на месте бывшего депо в Разгуляе оценили в 200 млн рублей

Директор УК «Труменс-Групп» Елена Денисова сегодня на форуме «Дни пермского бизнеса» представила концепцию развития трамвайного депо в Перми, которую компания разработала совместно с арендаторами объекта. Как сообщает «Новый компаньон», планируется, что на этой площадке будет развиваться фудмолл «Депо Пермь». Это будет формат гастрономического общественного пространства, включающего в себя 24 фуд-концепции с едой из разных стран мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: презентация УК «Труменс-групп» Фото: презентация УК «Труменс-групп»

Госпожа Денисова отметила, что сейчас здание имеет площадь около 4 тыс. кв. м, в планах — расширить его до 4,5 тыс. кв. м. Она также обратила внимание, что объект находится в неудовлетворительном состоянии и требует реконструкции. Кроме этого, здание имеет некоторые сложности по части инженерных систем. На данный момент инвестиции в развитие пространства в «Труменс-Групп» оценивают в 200 млн руб., однако, по мнению Елены Денисовой, есть вероятность, что потребуется большая сумма.

Аукцион на право аренды бывшего депо МУП «Пермгорэлектротранс» в Разгуляе состоялся 24 марта. В нем принимали участие десять компаний и индивидуальных предпринимателей. В итоге победителем было признано ООО «Альянс», принадлежащее пермскому перевозчику Игорю Колесникову и предпринимателю Дмитрию Цареву, который владеет несколькими швейными фабриками в Прикамье и за его пределами. Компания будет арендовать бывшее депо в течение 25 лет, уплачивая за это в бюджет 6,9 млн руб. ежегодно. По условиям аукциона, арендатор должен отреставрировать объект для последующего размещения там гастрономическо-развлекательного центра.