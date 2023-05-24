Ремонт четырех участков дорог в Заволжье оценили в 64,7 млн рублей

Объявлен конкурс по выбору подрядчика на ремонт четырех участков дорог в Заволжье Городецкого округа. Начальная цена контракта составила 64,7 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подача заявок открыта до 8 июня, комиссия выберет победителя 13 июня. Подрядчику предстоит снять старое дорожное покрытие, заделать ямы и уложить защитный асфальтобетонный слой на улицах Пономарева (около домов №2 и №4), Рождественской (около домов №1-10), Пушкина (около домов №28-32) и проспекте Дзержинского. Работы нужно завершить за 56 дней после заключения контракта.

Заказчиком выступило муниципальное «Оперативно-распорядительное управление жилищно-коммунального хозяйства». Средства выделены из областной казны и бюджета Городецкого округа.

Елена Ковалева