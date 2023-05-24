Пострадавшим при пожарах в Курганской области выдали 295 сертификатов на жилье

Жителям Курганской области, которые потеряли жилье при пожарах в апреле-мае, выдали 295 жилищных сертификатов на общую сумму 434 млн руб. Об этом сообщают в правительстве региона.

Сертификаты на покупку и строительство жилья получили жители деревни Логоушка Кетовского округа, деревни Плоская и села Юлдус Шадринского округа и поселка Смолино Кургана. Прием заявлений на оказание помощи пострадавшим от пожаров продолжается.

В Курганской области 27 апреля и 7 мая произошли масштабные природные пожары, которые перешли на отдельные населенные пункты. Всего сгорели 612 жилых домов, где проживали свыше 2,7 тыс. человек. В результате пожаров, по данным МЧС России, погибли 12 человек, 19 пострадали.

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