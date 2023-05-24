Полиция закрыла два нелегальных казино в Краснодаре

В Краснодаре полицейские пресекли деятельность двух нелегальных игровых клубов в микрорайоне Гидростроителей и поселке Калинино. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Казино обнаружили в нежилых помещениях на улицах Евдокии Бершанской и Российской во время оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов организации незаконной игорной деятельности. Во время проверки в одном из игровых залов находились администратор и шесть игроков, во втором заведении посетителей не было.

Оперативники изъяли ТВ-приставки, жесткие диски, черновые записи, роутеры и мобильные телефоны. Материалы проверки передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.

Татьяна Ручкина

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