Арестован нижегородец, угрожавший следователю и покалечивший его собаку

Как сообщили «Ъ-Привольжье» источники в полиции, по решению суда был арестован индивидуальный предприниматель, угрожавший расправой женщине-следователю МВД. Она расследовала в отношении мужчины уголовное дело о мошенничестве, в результате которого на крупную сумму денег был обманут один из депутатов Борского района.

Как сообщал телеграм-канал Ni Mash, подозреваемый изводил следователя телефонными звонками, угрожал ей и ее детям, а затем случилось нападение на собаку. Французскому бульдогу отрезали когти вместе с фалангами и перерезали сухожилия на задних лапах, прикрепив к ошейнику записку с пожеланием смерти хозяйке. После этого следствие нашло основания для заключения мужчины под стражу.

Иван Сергеев