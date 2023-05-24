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Арестован нижегородец, угрожавший следователю и покалечивший его собаку

Как сообщили «Ъ-Привольжье» источники в полиции, по решению суда был арестован индивидуальный предприниматель, угрожавший расправой женщине-следователю МВД. Она расследовала в отношении мужчины уголовное дело о мошенничестве, в результате которого на крупную сумму денег был обманут один из депутатов Борского района.

Как сообщал телеграм-канал Ni Mash, подозреваемый изводил следователя телефонными звонками, угрожал ей и ее детям, а затем случилось нападение на собаку. Французскому бульдогу отрезали когти вместе с фалангами и перерезали сухожилия на задних лапах, прикрепив к ошейнику записку с пожеланием смерти хозяйке. После этого следствие нашло основания для заключения мужчины под стражу.

Иван Сергеев

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