В соликамскую колонию пытались переправить телефоны с помощью квадрокоптера

Краевое ГУФСИН сегодня сообщило о попытке доставить в ИК №1 (Соликамск) запрещенные предметы с помощью квадрокоптера. По данным пресс-службы ведомства, сотрудники колонии обнаружили в воздухе летательный аппарат дистанционного управления, а затем на прилегающей к учреждению территории и автомобиль. Находившийся в машине гражданин, управлявший квадрокоптером, был задержан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУФСИН по Пермском краю Фото: ГУФСИН по Пермском краю

В ходе досмотра злоумышленника были обнаружены и изъяты два свертка, в которых находились 11 сотовых телефонов. Также у гражданина были обнаружены комплектующие к квадрокоптеру — два аккумулятора и пульт управления.

В учреждение была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД по Соликамскому городскому округу, которая доставила задержанного в отдел полиции для составления административного протокола.

С 1 декабря в Пермском крае введен запрет на запуск дронов и беспилотников. За использование беспилотников без надлежащего разрешения установлен штраф: для граждан в размере от 20 до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 250 до 300 тыс. руб.