4 июня на набережной Ижевска пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

В столице Удмуртии 4 июня на набережной пруда состоится всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» (0+). Маршрут мероприятия проляжет от улицы Кирова до улицы 14-й через набережную и улицу Милиционную. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Бекмеметьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Стартовый городок начнет работать в 8:00, в это же время откроются раздевалки и камеры хранения. Позднее, в 9:00, будет дан старт мероприятия, а в 9:15 начнутся забеги на дистанции в 500 и 1 тыс. м. После этого, в 10:00, спортсмены приступят к забегам на длинные дистанции. Награждение победителей запланировано на 14:00.