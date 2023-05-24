Петербургский суд начал рассматривать иск жителей к избиркомам

Красносельский районный суд начал рассмотрение иска от жителей МО «Город Красное Село» к территориальной избирательной комиссии № 26 и участковой избирательной комиссии №1213. Административными истцами стали сразу 19 жителей. Представитель истцов заявил, что в Петербурге данное дело является прецедентным.

Источник «Ъ-СПб» рассказал, что административные истцы, в том числе возмущены тем, что из-за действий ТИК №26 и УИК № 1213 их кандидат, Галина Симоненкова от партии «Справедливая Россия – За правду», не получил мандата. Представителем истцов выступила муниципальный депутат МО «Горелово» Юлия Лебедева. Она заявила, что в ходе довыборов были нарушены права избирателей МО «Город Красное Село», чьи голоса были аннулировали.

В качестве доказательства возможных нарушений представитель истцов потребовала предоставления в суд видеозаписей, предоставленных наблюдателями и тех, который были установлены на избирательном участке. Это позволит установить факт наличия бюллетеней и их точное количество. Представитель истцов также затребовал предоставления акта о признании бюллетени недействительными. Эти документы будут представлены на следующих судебных заседаниях.

«На сегодняшний момент правовой позиции истцов не представлено»,— сообщила представитель истцов муниципальный депутат МО «Горелово» Юлия Лебедева. Представители ТИК и УИК в свою очередь отметили, что ознакомились с делом за час до судебного заседания. Поэтому по существу понять претензии избирателей и подготовить соответствующую позицию юристам не представлялось возможным.

Ранее Красносельский райсуд начал рассмотрение иска от партии СР и кандидата в муниципальные депутаты Галины Симоненковой против действий ТИК №26 и УИК №1213 во время недавно прошедших довыборов.

Екатерина Рязанова

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