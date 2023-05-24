Список системообразующих предприятий Татарстана вырос до 442 компаний

В 2023 году в списке системообразующих предприятий Татарстана оказались 442 организации, что на 16% больше, чем годом ранее. Распоряжение подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Из общего списка десять компаний вошли в перечень бюджетообразующих предприятий. Речь идет о ТАИФе-НК, «Татнефти», ТАИФе, «Газпроме», «ТМС Групп», об «Аммонии», ТД «Кама», , «Транснефти», «Казаньоргсинтезе», «Нижнекамскнефтехиме»,. Еще 195 компаний вошли в список системообразующих промышленных предприятий, 66 компаний — в список строительных, 55 — в список транспортных, 39 — сельхозкомпаний, 12 — ИТ-компаний. Еще 57 предприятий являются предприятиями с долей Татарстана в уставных капиталах.

Весь список системообразующих организаций можно посмотреть в документе.

"Ъ-Казань"