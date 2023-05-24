На Кубани возбудили уголовное дело после падения ребенка в люк в Динском районе

Глава СУ СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате падения в канализационный люк в Динском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Днем 22 мая в станице Новотитаровской ребенок шел по обочине дороги. На перекрестке улиц Гоголя и Крайней находился канализационный колодец, который не был накрыт крышкой. Мальчик провалился вниз и получил травмы. Помочь выбраться из люка ему помогли очевидцы произошедшего. Угрозы жизни и здоровью мальчика нет.

Информация о произошедшем появилась в СМИ. Следственный отдел по Динскому району организовал доследственную проверку. Глава регионального ведомства поручил в ходе расследования установить все обстоятельства, причины и условия произошедшего. Также следователи установят ответственных за содержание канализационного люка лиц и дадут их действиям юридическую оценку. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в следственном управлении.

Татьяна Ручкина

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