В Свердловской области простились с водителем-механиком, погибшим на СВО

В селе Черемисском (Свердловская область) прошло прощание с Анатолием Лепинских, погибшим 16 мая в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом на странице во «ВКонтакте» сообщил глава Режа Иван Карташов.

Анатолиий Лепинских в 2006 году окончил школу №13. Затем окончилтранспортный техникум по специальности водитель-механик. Во время прохождения срочной службы в армии был водителем-механиком танковой установки. Впоследствии работал водителем в администрации Режевского городского округа и строительных компаниях.

Военного посмертно наградили орденом Мужества. «Администрация Режевского городского округа выражает глубокие соболезнования семье и близким»,— отметил Иван Карташов.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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