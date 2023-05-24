Экспертиза одобрила строительство агроцентра в Агаповском районе

Негосударственная экспертиза одобрила проект строительства селекционно-семеноводческого центра в Агаповском районе Челябинской области. Сведения об этом опубликованы в Едином государственном реестре заключений.

Селекционно-семеноводческий центр предназначен для создания новых сортов растений и хранения семян. Объект планируется возвести на улице Придорожная в поселке Буранный. Застройщиком выступит агропромышленная компания «Агро-ситно» (Нагайбакский район), которой владеет бизнесмен Павел Журавский.