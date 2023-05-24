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В Ярославской области вырос объем ипотечного кредитования

В Ярославской области за первый квартал 2023 года выдано 8 млрд руб. ипотечных кредитов, что на 300 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в ярославском отделении Банка России.

По информации банка, общая задолженность ипотечных заемщиков к концу первого квартала 2023 года выросла до 84,6 млрд руб., что больше на 11 млрд руб., чем год назад. Средний размер ипотечного кредита составляет 3 млн руб., средний срок — 23 года. При этом, как отмечают в банке, заемщики исправно погашают ипотеку: лишь 0,5% задолженностей просрочены.

«Ипотечные заемщики в преобладающем большинстве справляются со своими финансовыми обязательствами. При этом в сложных ситуациях пользуются такими мерами поддержки, как реструктуризация и временное освобождение от платежей»,— пояснила управляющая ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.

Алла Чижова

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