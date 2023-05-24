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обновлено 16:52

Ограждения у здания Национальной библиотеки в Ижевске восстановят к 12 июня

Ограждения в сквере около Национальной библиотеки Удмуртии, ранее снесенные в ходе реконструкции пространства, планируют восстановить к 12 июня. Как рассказал в прямом эфире Центра управления регионом глава города Олег Бекмеметьев, новые элементы отлили по эскизам предшественников, демонтированных из-за ненадлежащего состояния.

Фото: очевидец

Фото: очевидец

«Многие секции старого ограждения были не пригодны для ремонта, поэтому необходимо было выплавить по их образу и подобию новые секции. Они были изготовлены как точные копии того, что было ранее. Сейчас мы готовимся к установке этого объекта. В наших планах успеть ко Дню города»,— рассказал господин Бекмеметьев.

Отметим, что ранее от очевидцев поступали сообщения о появившихся около библиотеки новых секциях ограждения.

Напомним, историческую ограду 1958 года возле здания Национальной библиотеки снесли летом 2021 года в ходе реконструкции сквера. Тогда приговоры о переплавке велись с заводом «Ижсталь», однако полностью восстановить ограждения планировалось после определения подрядчика.

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