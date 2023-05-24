Экс-глава департамента АПК Ямала Виктор Югай выдвинулся на пост главы Тазовского района

На должность главы Тазовского района ЯНАО выдвинулся экс-директор окружного департамента агропромышленного комплекса Виктор Югай. Сегодня он подал документы на пост. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Виктор Югай работает на Ямале с 1994 года, возглавлял окружной департамент АПК с 2016 года. В апреле был назначен первым заместителем главы администрации Тазовского района.

Место главы района стало вакантным 17 мая, когда экс-глава Василий Паршаков досрочно сложил полномочия. «По-прежнему остаюсь в команде губернатора Дмитрия Артюхова и буду работать на благо Ямала и его жителей»,— написал тогда господин Паршаков в своем Telegram-канате.

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