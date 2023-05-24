Белгородские аграрии завершили сев ранних зерновых

На территории Белгородской области завершился сев ранних зерновых культур — ячменя и яровой пшеницы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Начинаем сев поздних зерновых и технических культур. Надеюсь, что в этом году урожай порадует наших аграриев, которым крайне непросто, в принципе, как и всем жителям Белгородской области, приходится,— рассказал глава региона.— Работают в очень тяжелых условиях: и обстрелы, и минирования, уходят в поля в касках и бронежилетах — мужественные люди, справляются со своими задачами, за что очень благодарен им».

В области также приступили к заготовке кормов для молочного животноводство. Многолетние травы убраны на 400 га; план — 50 тыс. га. Предполагается заготовить 53 тыс. т сена и 250 тыс. т сенажа. Напомним, в 2022 году в Белгородской области было произведено 721,5 тыс. т молока.

Также в регионе завершилась посадка картофеля. Он высажен на 1,1 тыс. га.

Владимир Зоркий

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