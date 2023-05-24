Тюменца отправили в колонию на три года за истязания над приемной дочерью

Калининский районный суд Тюмени отправил в колонию строгого режима на три года 37-летнего мужчину, который долгое время истязал 10-летнюю приемную дочь, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Ранее он был судим за кражи.

По данным суда, мужчина злоупотреблял алкоголем. В пьяном виде он пытался «воспитывать» падчерицу, сквернословил и бил ее. В декабре 2021 года осужденный избил девочку за утерю ключей от дома.

В начале июня 2022 года отчим вышел во двор многоэтажки, схватил за волосы приемную дочь и ударив, потащил ее домой. В полицию об избиении девочки сообщили случайные свидетели. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте