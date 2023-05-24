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Кубанское отделение Российского экологического общества возглавил депутат ЗСК Антон Толстопятов

Руководителем кубанского отделения Российского экологического общества стал депутат ЗСК Антон Толстопятов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Антона Толстопятова

Фото: Telegram-канал Антона Толстопятова

«У неправительственного сектора в природоохранной политике сегодня большой потенциал. Вместе с федеральной командой Российского экологического общества будем обеспечивать поддержку усилиям властей Кубани по решению вопросов экологического развития»,— отметил Антон Толстопятов.

Он отметил, что региональное отделение намерено формировать экологическую культуру и реализовывать программы и проекты по экологическому просвещению. Кроме того, в планах нового руководства поддержка молодежных экоинициатив и повышение экологической ответственности предпринимательского сообщества.

В новую команду регионального отделения РЭО также вошли депутат и председатель комитета ЗСК по физической культуре и спорту Сергей Носов, замглавы Павловского района Манук Манукян. Работу продолжит секретарь регионального отделения РЭО Вадим Шумко.

Антон Толстопятов родился в 1992 году. В 2015 году он окончил МГУ по специальности «юриспруденция», получил квалификацию «юрист». В сентябре 2022 года он стал секретарем комитета ЗСК по развитию агропромышленного комплекса, продовольствию и потребительскому рынку.

Татьяна Ручкина

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