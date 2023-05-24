Ярославский «Локомотив» продлил контракт с рекордсменом клуба

Ярославский «Локомотив» продлил контракт с форвардом Егором Авериным. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Егор Аверин

Фото: ХК Локомотив Егор Аверин

Фото: ХК Локомотив

Егор Аверин провел за «Локомотив» 11 сезонов, что является рекордом ярославского клуба. Теперь сыграет и в 12 сезоне. Новый контракт с нападающим будет действовать до 30 апреля 2024 года.

В завершившемся чемпионате Егор Аверин дважды получал травмы: сначала в регулярном чемпионате, а потом в плей-офф. Всего за сезон он провел 32 встречи, в которых набрал 8 очков. Статистика в целом за карьеру у 33-летнего хоккеиста впечатляющая: он провел за «Авангард» и «Локомотив» 797 матчей, в которых забил 147 шайб и отдал 157 результативных передач.

Андрей Иванов