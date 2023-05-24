На Дону сократилось производство мяса и яиц

За январь—апрель в хозяйствах Ростовской области произведено 115,9 тыс. т скота и птицы на убой, что на 1,8% меньше, чем в соответствующий период прошлого года. Об этом сообщает Ростовстат.

Производство яиц сократилось на 2,3% (получено 530,4 млн штук в указанный период). При этом поизводство молока выросло на 1,9% до 273,8 тыс. т.

На 1 мая поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах Ростовской области составило 649,3 тыс. голов, что больше на 1,6% к маю прошлого года. При этом количество коров сократилось на 0,4% до 300,2 тыс. голов. Численность свиней сократилась на 4,3% и составила 327,4 тыс. голов, численность овец и коз снизилась на 7,2% до 935,8 тыс. голов.

Кристина Федичкина