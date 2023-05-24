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В Ростовской области на 200 млн рублей докапитализирован Региональный фонд развития промышленности

На 200 млн руб. докапитализирован Региональный фонд развития промышленности, сообщило министерство региональной политики и массовых коммуникаций со ссылкой на заместителя губернатора Игоря Сорокина. В настоящее время капитализация фонда составляет 1,5 млрд руб. По словам Игоря Сорокина, докапитализация произведена по инициативе губернатора Василия Голубева.

В сообщении отмечается, что благодаря докапитализации предприятия смогут получить займы до 30 млн руб. по льготной ставке в рамках областных программ «Снижение издержек» или «Комплектующие изделия».

Кроме того, реализующие инвестпроекты предприятия могут воспользоваться совместными займами регионального и федерального фондов развития промышленности на сумму до 200 млн руб. под 1 - 3 % годовых и сроком до 5 лет по четырем программам «Проекты развития», «Комплектующие изделия», «Производительность труда», «Проекты лесной промышленности».

Сергей Иванов

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