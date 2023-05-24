Число случаев детского травматизма в Татарстане выросло в полтора раза

В апреле этого года в Татарстане произошли 1,3 тыс. случаев детского травматизма, что в полтора раза больше, чем в январе. Об этом на пресс-конференции сказал завотделением травматологии ДРКБ Руслан Хасанов.

С 1 по 15 мая в Татарстане выявили уже 1,1 тыс. случаев детского травматизма. Данный показатель уже почти соответствует показателям за прошлый месяц.

Господин Хасанов добавил, что за весь 2022 год в Татарстане зарегистрировали свыше 119 тыс. травм у несовершеннолетних, назвав данную цифру колоссальной.

"Ъ-Казань"