В Ижевске определили подрядчика для содержания пляжа

Работы по содержанию пляжа в столице Удмуртии будет выполнять подрядная организация ООО «Людмила», сообщает пресс-служба администрации города. Подрядчик займется сбором мусора, содержанием в нормативном состоянии раздевалок и навесов, а также устройством детской купальни и установкой двух туалетных кабинок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В настоящее время проводятся лабораторные исследования проб воды и песка. После получения санитарно-эпидемиологического заключения станет ясно, можно ли купаться в пруду.

Открыть городской пляж планируется в июне. После открытия сезона здесь установят информационные таблички с правилами поведения на воде, стенд со специальным спасательным оборудованием, а обеспечивать безопасность отдыхающих на воде будут спасатели.