Суд оставил под арестом экс-замдиректора челябинского МКУ «Городская среда»

Челябинский областной суд продлил срок содержания под стражей до 27 июня бывшему заместителю директора казенного учреждения «Городская среда» Сергею Любимову, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Об этом ходатайствовало следствие, сообщают в прокуратуре региона

Сергея Любимова задержали по подозрению в получении взятки в июне прошлого года. Вместе с ним по уголовному делу проходят бывшие руководитель МКУ «Городская среда» Александр Грезев и замглавы учреждения Вадим Левченко. Как считает следствие, с февраля 2020 года по август 2021-го замдиректора, действуя в составе с другими сотрудниками организации, получил через посредника взятку на сумму не менее 2 млн руб. Средства предназначались за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов, а также за общее покровительство взяткодателям.

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