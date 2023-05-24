Дело об убийстве омского бизнесмена передано в суд

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в убийстве директора ООО «Поли-Про-Пак». Фигуранту предъявлено обвинение по факту разбойного нападения (ст. 162 УК РФ), убийства, сопряженного с разбоем (ст. 105 УК РФ), а также приобретении и хранении огнестрельного оружия (ст. 222 УК РФ).

По версии следствия, подсудимый из-за долга по кредиту в сентябре прошлого года обратился к знакомому - директору ООО «Поли-Про-Пак» с просьбой занять 500 тыс. руб. Получив отказ, он напал на предпринимателя, несколько раз выстрелил и ударил тупым твердым предметом.

От полученного огнестрельного ранения бизнесмен скончался на месте. После этого нападавший похитил из дома жертвы деньги, ювелирные изделия и другие предметы на общую сумму свыше 530 тыс. руб. В судебном заседании подсудимый вину признал частично. На период рассмотрения дела суд оставил его под стражей.

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Лолита Белова