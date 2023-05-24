В Ассоциацию самых красивых деревень войдет Поречье-Рыбное

Поселок Поречье-Рыбное Ростовского района Ярославской области войдет в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По словам главы области Михаила Евраева, это позволит поселку обрести популярность среди туристов. И.о. директора дептуризма Ольга Габуева уверена, что поддержка ассоциации позволит включить Поречье-Рыбное в уже популярные и новые туристические маршруты.

Торжественная церемония состоится 27 мая.

Поречье-Рыбное – рабочий поселок в Ростовском муниципальном районе Ярославской области с населением 1,6 тыс. человек. Селение расположено в 17 км от Ростова, в южной пойме озеро Неро. Важнейшим среди памятников архитектуры Поречья-Рыбного является колокольня церкви Никиты мученика 1799-1810 гг., памятник федерального значения – одна из самых высоких сельских колоколен России, высотой 82 м. Также достопримечательностью поселка является гражданская застройка XVIII—XIX вв.

Алла Чижова